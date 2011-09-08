Image caption 911因救人而遇難的華人英雄曾喆（家人提供照片）

今年是美國遭受911恐怖襲擊十週年。2002年我曾去紐約採訪過一位中國母親，她的兒子曾喆因去世貿大廈救人而遇難，當時不滿29歲。

當年我在布魯克林他們簡陋的家中採訪岑嬌嫻時，她傷心痛哭的情形我至今歷歷在目。在她失子的巨大悲痛之外，還要承擔兒子的英雄行為不被承認的委屈。

1972年出生於廣州、1988年隨家人移居美國的曾喆在距離世貿大廈兩條街遠的紐約銀行工作。他本可以平安的活到今天，但911那天他下了地鐵後，看見世貿大廈出事，立即直奔那裏救人。

曾喆給媽媽打電話說的最後一句話是「我沒事，我要去救人了」，之後在幫助救護傷者時被倒塌的大廈掩埋。

如果不是後來Fox電視台播放的他在世貿大廈現場救人的場面被熟人看見的話，他因救人而遇難的事實也許永遠不會公之於眾。他的部分遺體在2002年5月經DNA測試找到後，紐約官方才確認他的英雄事跡。

悲傷之餘的驕傲

2004年，在911襲擊三週年紀念時，曾喆的名字被刻在美國全國救護紀念物「生命樹」上，成為唯一獲此榮耀的華人；紐約唐人街的一段路名也以他的名字命名。

在911襲擊十週年之前，我從倫敦打越洋電話給在紐約的曾媽媽，仍然能從她的哽咽中聽出她深切的悲傷，但她語音中已經沒有了委屈，而是充滿了驕傲。

曾媽媽說，她在911襲擊中失去了一個兒子，那種撕心裂肺的痛是她無法用言語來形容的，但是兒子是為救人死去的，他不光是曾家的光榮，也是在美國所有華人的光榮。

曾媽媽告訴我，過去華人在美國的形像很多是負面的，比如幫派和販毒等，像曾喆這樣很正面的形像比較少，所以她在悲痛之餘，也感覺驕傲。

爭取世界和平

圖片版權 Xinhua Image caption 岑嬌嫻在以曾喆的名字命名的紐約唐人街的一條街上。

紐約市有一條法令，為紐約做出特殊貢獻的人，可以用他的名字在出生地或住地命名一條街。但曾媽媽卻在紐約的唐人街命名了一條曾喆街，因為唐人街每天都有許多外國遊人去，她希望曾喆的精神讓各國人知道。

雖然我並不認識曾喆，但他不顧自身安危救人後遇難的行為讓我深深相信，他的內心一定充滿了愛和希望以及和平。我問曾媽媽，她怎麼看待美國主導的阿富汗戰爭和伊拉克戰爭。

曾媽媽說，她反對所有的戰爭，戰爭給平民帶來的都是傷痛，不僅在經濟上，更主要的還是精神上。因為去打仗的都是平民老百姓，士兵會死在戰場上，會造成很多破碎的家庭。

在兒子遇難的十週年之際，曾媽媽想對恐怖襲擊的發起者和受害者雙方所說的只有一句話：放下屠刀，爭取世界和平。