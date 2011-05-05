台湾官员：辛亥革命与民国难以切割
- 2011年 5月 5日
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在接受BBC中文網專訪時，台灣中華民國建國百年執行長盛治仁說，紀念中華民國建國百年或是辛亥革命百年，兩岸應該彼此尊重。
在兩岸是否爭奪辛亥革命歷史解釋權問題上，盛治仁說，從歷史而言，難以分割辛亥革命和中華民國的關係，兩者關係「無可迴避、無可否認」。
盛治仁指出，目前兩岸在史觀上分別太大，「與其勉強地去辦，不如各自在自己的立場上，彼此尊重，各自辦慶祝活動」。
他表示，原先台灣政府方面就計劃，雖然不反對執政黨—國民黨等民間團體和中國方面共同紀念，但是政府不會和中國大陸合作舉行紀念活動。
所以國民黨計劃和中國大陸合辦紀念活動觸礁，並不令他感到意外。
以紀念孫中山逝世為例，台灣是「紀念國父逝世」、中國大陸則是「紀念孫中山先生逝世」。
盛治仁認為「孫中山領導革命、推翻清廷、成立中華民國」是一個事實，而中華民國不但持續存在，也「建立了華人社會有目共睹的民主體制」。
他向BBC中文網表示「兩岸之間能夠達到諒解的地方就應該盡快達到諒解」，有分歧的地方去「求同存異」。
盛治仁介紹說，台灣今年將凖備17億新台幣（約合3.8億人民幣、6000萬美元）的經費辦理一百多項慶祝活動。
而慶祝活動的主軸則是「全民詮釋歷史」的「回顧」、「珍惜成果」的「現在」以及「台灣未來」的「前瞻」。