圖片版權 Xinhua Image caption 當局要電視觀眾收看歌頌共產黨的電視劇 （新華網圖）

中國當局下令全國各地電視台今後三個月停播諜戰或警匪劇。

中共正在籌備建黨90週年大慶，因此要求電視台播出歌頌共產黨的節目。

從現在到7月，中國10億多電視觀眾必須要忍受看不到諜戰劇，驚險劇甚至像穿越時空等科幻劇的日子。

根據立即生效的指示，這些劇都已被撤下。7月份建黨90週年前，政府要人民收看一大堆歌頌共產黨的愛國宣傳片。

廣電總局電視劇管理司副司長王衛平對BBC證實了這道口頭傳達的命令。

王衛平把這段時期稱為「宣傳期」，並表示電視台可以播出十多部「有關建黨的好電視劇」。

上海東方電視台對BBC表示，將推遲原定10天後播出的諜戰劇《青盲》，用一部有關婆媳關係的喜劇代替。

東方電視台一名官員說，政府經常就什麼節目可以播，什麼節目不能播下達命令。

中國電視觀眾在未來一段時期將看到的包括特別製作的革命歷史劇《東方》。

據該劇選材資料，這部片子講的是中共領袖毛澤東從1949年到他第二次訪問蘇聯為止的這段時期。

該劇描述了馬列主義在中國的發展以及共產黨在政治，軍事，文化，經濟和外交等方面取得的成績。