圖片版權 Xinhua Image caption 黃藝博已經被某些中國媒體冠上了「少先隊領導」的稱號。

英國的《獨立報》周四（5月12日）形容在中國網路上爆紅的少先隊武漢總隊「副總隊長」黃藝博是「中國共產主義的一顆星」。

報道說，現年12歲的黃藝博想要「振興共產主義、恢復漢唐盛世」，這肯定會讓美國官員瞪眼。

據稱已經有120萬人瀏覽黃藝博的博客「乾坤如袖」。

該報稱，黃藝博在別人喜歡看卡通片的時候，才兩歲的他卻是在看中央電視台的新聞聯播、七歲的時候開始看《人民日報》。

《獨立報》說，少先隊最近發佈的有關黃藝博的相片和政治人物的宣傳照片「幾乎沒有分別」。

除了有他簽名、演講、批閱公文等等照片之外，還有一張相片顯示他彎腰握住一名躺臥病床的老太太的手。

報道還引述了網友對黃藝博的評論，一位網友對黃藝博的「五道杠」似乎頗有意見，他說「我從來不知道還有五道杠，我只知道渾身杠杠的衣服是精神病患穿的制服」。

報道認為，現在還不清楚「黃藝博現象」是政治宣傳還是父母的期望。

不過報道引述諾丁漢大學中國研究所主任曾銳生的話說，「15年前，我可能會說，這也許完全是黨的指示」，「但是現在是父母想要讓他出名」。

黃藝博的父親解釋說，「我的兒子只是做他喜歡作的事情」。