圖片版權 Reuters Image caption 重慶糧食在巴西巴伊亞種植大豆

《國際先驅論壇報》5月27日報道，中國對南美洲農地的投資大增，而南美國家政府對農地擁有權實施的一些限制，並沒有令中國投資者卻步。

作者巴遼紐沃（Alexei Barrionuevo）從巴西北部戈亞斯州的烏魯蘇卡發回的文章說，當中國投資者去年到那裏搜購大豆時，他們同時希望購進大量農地。

「這個農業區的官員拒絕出售（對方）需要的數以十萬公頃的農地，但中國投資者並沒有因此而放棄，他們改為向這個地區的農民提供貸款，使這裏的大豆產量增加三倍，供應在中國飼養的雞和豬。」

巴遼紐沃說，即使巴西、阿根廷和其他南美洲國家實施措施限制外國人購買自己的農地，中國投資者用其他方法爭取更直接控制南美的農產量，確保中國能在海外達到糧食供應充足的目標。

文章說，儘管很多農民歡迎來自中國的投資，但是巴西官員已開始質疑由前總統盧拉倡議的巴中戰略伙伴關係。

「中國已是巴西的最大貿易伙伴，中國從巴西購進的大豆和鐵礦產不斷增加，並同時向巴西能源業投資上億元計的資金。中國這些需求刺激巴西的經濟增長，使二千多萬巴西人脫離赤貧，為這個間中出現危機的國家帶來經濟穩定。」

「可是，一些專家認為，這個伙伴關係已變成中國佔上風的典型新殖民主義關係。去年巴西對中國的出口當中，接近84%是原材料……但中國對巴西的出口，有98%是製成品，包括近期受巴西中產歡迎的中國廉價汽車，打擊巴西的工業。」

巴遼紐沃說，中國本身禁止私人擁有耕地，也不鼓勵地方政府把耕地長期出租給私人公司。中國同時禁止外國公司購買礦場和油田。

「今年4月，重慶糧食集團與巴西東北部的巴伊亞州簽署25億美元合約，在當地種植大豆。去年10月，一家中國公司同意在阿根廷的裏奧·內格羅省開墾50萬英畝農地。這兩起交易開始時，均是中方官員先提出購買農地，但兩地的地方官員最後把交易轉為生產協議。」

「在烏魯蘇卡的農民表示，贊同中國官員希望突破國際農產品巨頭嘉吉公司（Cargill）和阿徹丹·尼爾斯·米德蘭公司（Archer Daniels Midland）壟斷的看法。不過，在戈亞斯州的一家中國公司的經理認為，在烏魯蘇卡的中國公司仍沒有具備取代這兩家農產品巨頭的能力。」