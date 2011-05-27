圖片版權 CNA Image caption 台灣最近查出許多食品含有塑化劑

台灣含塑化劑有毒食品的風波越演越烈，行政院副院長為此召開記者會，表示將會誠實與公開面對此一問題。

目前被檢驗含塑化劑的食品包括了運動飲料，果汁，果醬，保健食品，兒童維生素等等，許多生產者都是台灣知名商家。

其中一些食品獲得政府的國家質量保證，一些保健類食品則來自政府認證的優良藥廠。

影響範圍

在連日來每天都有更多食品被檢驗出含塑化劑下，當局尚無法斷定其影響範圍究竟有多廣。

台灣政府承諾將會誠實公開面對，並規定運動飲料，果汁，茶飲，果醬，果漿，膠／錠／粉狀等類食品，必須主動清查證明不含塑化劑後才能銷售。

這起食品安全事件被拿來同中國此前爆發的含三聚氰氨毒奶事件類比，而如同毒奶事件一樣，隨著食品的全球流動，受影響的也不限於台灣本身。

這些含塑化劑的食品或食品原料，目前已知至少被出口到美國，中國，香港，中東及東南亞地區國家。

塑化劑

據台灣的國家衛生研究院長形容，這是人類史上最大的塑化劑污染事件。

塑化劑除了被懷疑為致癌物外，其確知對人體影響還包括干擾激素，造成男性雌化與女性早熟等問題，對兒童與青少年影響也比成人更為嚴重。

其進入食物中是因為許多食品製造過程加入起雲劑（cloudy agent），而有起雲劑的原料製造商，在製造起雲劑時以塑化劑取代棕櫚油。

據台灣《自由時報》引述不願具名原料製造商指出，這樣的作法在台灣行之有年，用塑化劑取代棕櫚油除了價格較便宜外，其製造出的起雲劑也較為安定不易變質。

《自由時報》引用學者的論文指出，台灣民眾在長年受到污染下，體內塑化劑含量是美國人的五倍，德國人的六倍。

信譽受損

這種大規模的有毒食品污染除了使得台灣食品的信譽廣泛受損，許多知名商家都刊登大幅廣告自清。

雖然有台灣學者在二十年前就向政府提出塑化劑危害的警告，但官方是在1999年才將其列管。

但塑化劑目前僅被台灣環保署列管為較為寬鬆的第四級有毒物質。台灣的國家衛生研究院批評說，若其按學者建議更嚴格列管，這種污染事件原可避免。

這種長年的污染，是在今年三月間被一名食品藥物檢驗員意外發現後並持續追蹤而引爆，而台灣的食品衛生當局原本並未檢驗起雲劑中的塑化劑含量。