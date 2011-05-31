圖片版權 afp Image caption 內蒙學生和牧民上街抗議牧民權益受侵犯而政府不作為。圖片攝於2011年5月26日，南蒙人權信息中心5月31日公布。

中國政府就內蒙古民眾連日抗議示威首次表態，稱當局將依法處理並對「合理要求」作出回應。

外交部發言人姜瑜周二（5月31日）表示，政府將會採取必要的措施保障各團體的利益，但不會放過製造麻煩的人。

姜瑜在外交部例行記者會上發表的上述言論是中國政府對內蒙爆發20年來最大規模民眾抗議示威首次作出直接回應。

命案

今年5月中旬內蒙錫盟連續發生兩起蒙族牧民死亡事件，都涉及煤礦開發導致牧場和環境破壞引發的衝突。

錫盟西烏旗一名牧民因不滿草場遭踐踏破壞表示抗議，後來被一輛運煤卡車壓死。

另外一起是錫盟阿巴嘎旗居民因不滿礦山污染與礦工械斗事件，一名當地居民受傷4天後死亡。

這兩起命案成為內蒙各地民眾群起抗議的導火索。

示威行動從西烏旗擴大到多個城鎮，包括首府呼和浩特。

當局調動大批武警在內蒙各地加強警戒，封鎖市中心廣場和其他可能成為集會示威場所的地點，並派武警防守大、中院校的大門。

維穩

同時，警方逮捕了兩起命案中的犯罪嫌疑人，承諾將從嚴懲處。

此外，《內蒙古日報》報導，內蒙古自治區黨委決定免去中共西烏旗委書記海明的職務，由斯琴畢力格接任。

政府還將擴大中等學校「免學費、免書費」的範圍。

此外i，當地政府還公布了一系列政策，加緊規管迅速發展的煤礦開採行業。

內蒙煤炭資源豐富，但過度和胡亂開採對草原牧場破壞嚴重，環境嚴重污染。牧民對此積怨已久。

另外，這次示威抗議也包含了對當地政府忽視牧民權益和生態環境的不滿。

姜瑜周二表示，政府將認真處理環境保護和經濟發展之間的關係，並採取必要的措施保護各民族的根本利益。

美聯社引述目擊者說，內蒙首府呼和浩特周一發生抗議者與武警對峙，此後有數人被捕。

報道說，周二沒有抗議示威的報道。

蒙族極少採取抗議示威的形式表達不滿。這次的抗議或許表明當地牧民的憤怒已經忍無可忍。

中國政府希望避免內蒙出現類似2008年西藏暴動和2009年新疆騷亂那樣的民族衝突和暴力局面。