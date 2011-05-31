圖片版權 jupiter still Image caption 南中國近年鬧「工人荒」

英國《金融時報》5月31日專題報道，在華南越來越多大工廠找來精神科醫生和心理治療師協助年輕外省勞工調解憂鬱情緒。

作者Rahul Jacob 和Lydia Guo的文章說，廠方這樣做的部分原因是減少民工流失，另外就是對去年十多名富士康員工接連自殺的回應。

作者採訪了富士施樂（Fuji Xerox）深圳工廠從2006年開始推行的「企業社會責任計劃」 - 由工廠內一名年輕外省民工領頭，這名工人找出工友間面對什麼問題，然後領頭的工人對廠方匯報這些問題，廠方請心理治療師到工廠對工人講解應對方法。

文章說，從富士施樂的經驗看來，很多年輕外省民工的問題並非來自工作本身，他們遠離家人到深圳打工感到寂寞，但因為太年輕缺乏溝通技巧，不懂得如何開解自己或把問題說出來。

「與富士施樂合作的心理治療師說，工廠員工的平均年輕是20歲，在其他地方很多這個年紀的人還在學校逃課。」

「負責富士施樂工廠企業社會責任計劃的女工說，90後是非常有創意的一代，但我們需要指引，很多人在沒有想清楚或考慮後果的情況下便辭職。」

「富士施樂的工人流失率下降至3.5%，可能是位於南中國的所有工廠的一個記錄。」

文章又引用在珠海的偉創力集團（Flextronics）作為另一個例子。這家為微軟生產Xbox遊戲控制器和其他電子產品的公司在珠海雇用52000名工人，廠方推行由年資長的員工當年輕員工「大哥哥、大姐姐」的計劃，輔導年輕員工適應新環境和應付離開家人感到孤寂的問題。

「偉創力集團廠方還把工人飯堂改由有辦酒店和餐飲業經驗的人來經營，食物素質大大提高，吸引更多員工到飯堂吃飯。此外，廠方還安排工餘活動或員工比賽，讓工人能夠發揮從書法到時裝設計的才能。」

「偉創力集團的工人流失率下降了20%。」

文章引述富士施樂深圳廠方的日本負責人說，「聘請工人越來越難，沒有這些協助員工的計劃，我們無法維持生產，我們希望表現出色的工人留下來。」