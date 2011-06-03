英国退休将领呼吁勿视中国为敌人

2011年6月3日

圖像來源，GETTY IMAGES 圖像加註文字， 蘭姆上將說中國民眾的期望提高，使中國要更加努力。

英國《泰晤士報》發表評論文章說，谷歌揭露受到中國黑客入侵的事件令西方緊張，但是更危險的是製造一個新敵人。

曾應三亞倡議的安排到中國訪問的英國退休指揮官格雷姆·蘭姆上將（General Sir Graeme Lamb）在《泰晤士報》撰文說：「西方應該與中國對話而非把它妖魔化」。

「中國在西方看來非常神秘，而在我們所知道的丁點兒當中令到我們感到更加恐懼……現在谷歌披露受到來自中國東部的黑客入侵，只加強了西方這個觀念。」

「我們（與中方）的討論卻顯示出一個非常不同的中國 - 一個希望明白對方和希望對方明白自己的國家。在與中方軍官、政治領袖和企業家的對話中我們經常感受到的是：如果我們認為他們不透明，他們事實上也認為我們同樣很不透明。」

蘭姆上將說最近的聯合國利比亞1973號決議就是中西互相誤解的例子。「中國對決議的理解與我們的不同，事實上雙方都犯了焦點狹窄的毛病。」

「中國最首要的目標是保持經濟增長和提高生活水平，並非軍事優勢。」

「中國有全球五分一的人口，但僅有全球十分一可用土地。這個國家要很努力才能維持國民的基本溫飽，而面對日益提高的國民期望就要更加努力。在這樣的背景下把重要資源放在武裝部隊上是對未來穩定下重賭注，即使有賭博習慣的中國人看來也不會在現在下這一注。」

蘭姆上將說，以他自己審慎的個性，認為應該要經常審視中國的內政和國際責任，但他反對視中國為敵人的立場。

「我們要記住，中國最近在國際舞台上的舉動大都是正面的。北約對利比亞採取軍事行動，中國在聯合國站在一旁，還向地中海派船保護受困利比亞的中國勞工……」