圖片版權 CNS Image caption 湖南著名的鳳凰古城也出現水災

過去兩三天的降雨緩解了長江中下游地區的旱情，但部分旱災地區出現洪災危險。

幾個月來遭受嚴重旱災的長江中下游湖南、湖北、江西、安徽以及浙江等省星期五（6月3日）以來出現降雨天氣。

不過在部分旱災地區，連續的強降雨卻馬上引發了洪災警報。

江西省表示當地旱情得到很大緩解，但持續強降雨導致當地出現旱澇急轉災情。

江西官員表示，當地本星期還將出現強降雨天氣，必須防範洪水和泥石流等地質災害。

與此同時，江西仍有33萬人處於旱災中，持續面臨飲水困難，另外還有335萬畝耕地仍受旱災影響。

湖南省官方統計稱，當地目前有61萬人仍面臨飲水困難，但同時又有超過60萬人遭受不同程度的洪水災害。

中央氣象台預計本周之內江淮、江南北部和西部、華南西北部以及湖北貴州等地還將維持降雨天氣。

氣象專家提醒有關地區要注意防範城市內澇、山洪和可能出現的地質災害。