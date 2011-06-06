长江中下游出现旱情洪灾并存局面
- 2011年 6月 6日
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過去兩三天的降雨緩解了長江中下游地區的旱情，但部分旱災地區出現洪災危險。
幾個月來遭受嚴重旱災的長江中下游湖南、湖北、江西、安徽以及浙江等省星期五（6月3日）以來出現降雨天氣。
不過在部分旱災地區，連續的強降雨卻馬上引發了洪災警報。
江西省表示當地旱情得到很大緩解，但持續強降雨導致當地出現旱澇急轉災情。
江西官員表示，當地本星期還將出現強降雨天氣，必須防範洪水和泥石流等地質災害。
與此同時，江西仍有33萬人處於旱災中，持續面臨飲水困難，另外還有335萬畝耕地仍受旱災影響。
湖南省官方統計稱，當地目前有61萬人仍面臨飲水困難，但同時又有超過60萬人遭受不同程度的洪水災害。
中央氣象台預計本周之內江淮、江南北部和西部、華南西北部以及湖北貴州等地還將維持降雨天氣。
氣象專家提醒有關地區要注意防範城市內澇、山洪和可能出現的地質災害。