圖片版權 AFP Image caption 歐拜迪訪問中國尋求支持

中國外交部星期二（6月7日）證實，利比亞外交部長歐拜迪今天起訪問中國。

中國外交部在其官方網站發表聲明說：「利比亞總人民委員會對外聯絡與國際合作秘書（外長）阿卜杜·阿齊·歐拜迪將作為利政府特使於6月7日至9日訪華。」

中國外交部星期一證實，中國駐埃及使館外交官近日赴班加西與利比亞反對派負責人進行了接觸。

中國外交部發言人洪磊說，中國外交官會晤了利比亞「國家過渡委員會」負責人。

洪磊說，中國認為利比亞各方應充分考慮國際社會有關調解方案，通過政治手段解決利比亞危機。

中國外交部此前在6月3日證實，中國駐卡塔爾大使張志良近日在多哈曾與利比亞「國家過渡委員會」主席賈利勒會面，並就利局勢交換了意見。

空襲

與此同時，利比亞反政府武裝開始向該國西部攻擊，北約飛機加強了對利比亞首都的黎波里的空襲。

的黎波里周一晚間傳來巨大爆炸聲。利比亞電視台說，的黎波里西部一個民用通訊中心遭到北約空襲。

利比亞反政府武裝已控制該國東部，西部的米蘇拉塔市，以及靠近突尼斯邊境的一些山脈。

儘管北約不斷對卡扎菲的政府軍設施進行空襲，但利比亞反政府武裝仍然無法對裝備精良的卡扎菲部隊發動攻擊。

6月2日，英國戰機摧毀了卡扎菲部隊的兩輛坦克和兩輛裝甲運兵車，利比亞反叛武裝攻佔了的黎波里西南100公里處的耶夫蘭。