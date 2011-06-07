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《金融時報》評論版今天（6月7日）刊登一篇署名文章，主要談「當中國成為世界第一時」。

文章說，數周前，國際貨幣基金會在一份報告中說，中國將在五年內超過美國，成為世界最大經濟體。

文章說，雖然有人認為，如此解讀IMF的數據，有人為提升中國經濟規模的嫌疑。但無論包括匯率在內的問題如何發展，中國經濟預期超過美國的時間應該在2016至2019年之間。

但中國的上升將改變世界對「超級大國」這個詞的理解。在「美國時代」，全世界都習慣於把世界最大經濟體等同於全球最富裕的國家，這意味著國家和國民都富裕。

國富民窮

在中國成為最大經濟體後，國家富裕和人民富裕二者間的關係就不能再等同了。中國在富裕和貧窮方面都超過西方，它的外匯儲備已經超過3萬億美元，但用目前的匯率計算，美國國民的平均收入是中國的十倍。

美國社會的相對富裕，是中國不能在成為世界最大經濟體的同時，也變成世界最強大國家的主要原因之一。

此外，聯合國、國際貨幣基金會、世界銀行都在美國，北約也建在美國周圍。從硬實力方面看，美國軍隊力量所及範圍和技術目前都是中國無法匹敵的。從軟實力方面看，中國更缺少像美國那樣的好萊塢、硅谷和著名的「美國夢想」。

但是中國在變富之後，其影響力也隨之逐漸增大。文章舉巴西為例，在巴西，中國已經成為比美國更大的貿易合作伙伴。此外，中國在中東和非洲的影響力也在大幅擴展。

而在中國的鄰國日本、韓國和澳大利亞，中國的權力上升是個非常敏感的問題，這些國家都把中國看作最重要的經濟伙伴，但與此同時，它們把美國看作最重要的軍事伙伴。

民主與經濟

文章還認為，中國的強大將挑戰西方關於民主與經濟成功之間關係的理念。

美國在19世紀末成為世界最大經濟體時，世界其它經濟強國都是民主制國家。而如果中國在未來十年中仍然能保持一黨專政的話，那將改變西方遵奉的「只有自由才能創造奇跡」的箴言，可能使獨裁主義再次成為時尚。

不過文章預測，中國在某個時期很可能遭遇危機，因為它的經濟和政治體制都面臨巨大的變革。它的經濟不可能無限期的每年持續增長8-10%；它面對著巨大的人口和環境問題；它的一黨專制體制在現代國際社會也越來越顯得怪異；最重要的是，它還面對包括西藏、新疆在內的民族挑戰。

如果中國真的發生了經濟和政治危機，一些人對於中國的看法會迅速改變，他們會說，中國過去30年的改革開放造就的「中國奇跡」只是一個海市蜃樓。文章作者認為這是錯誤的看法。

文章認為，對於中國前景的爭論可能毫無意義。一個陣營爭論，中國是新興超級經濟體，另一個陣營堅持，中國本質上是個不穩定的國家，潛伏著政治和經濟的危機。但事實上雙方都有道理，中國將是一個奇怪的超級大國。