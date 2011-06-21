圖片版權 xinhua Image caption 從重慶發起的唱紅歌活動已經推廣到中國各地

2011年7月1日中國共產黨建立90週年前夕，中國各項慶祝活動中，「紅歌會」格外引人注目。

伴隨紅歌會上所唱的「懷舊」、「革命」「好聽老歌」，更令人關注的並非懷舊情緒，而是這一形式所體現的意識形態。

中國著名法律學者賀衛方在他的博客中批評稱「倡導者把唱「紅歌」演為一種集體和強制性的狂歡，並且試圖將其作為這個時代馴服和動員民眾的精神力量。作為一個從那個時代的過來人，我深知這些「紅歌」裏隱含或張揚著怎樣的價值，如個人崇拜，嗜血的仇恨，集體主義同時壓制個人尊嚴和自由主義。」

而在中國以堅持毛澤東思想而著稱的政經評論網站《烏有之鄉》刊登的文章中，作者項觀奇則認為：唱紅歌是一個佔領思想文化陣地的好的形式，也是把群眾聯繫起來、團結起來、組織起來的共同建設社會主義精神文明的好形式。

北京大學退休教授商德文在接受BBC中文網採訪時說，他注意到中共建黨90年和18大前夕的這一現象。

紅歌

在他看來，中共過去幾十年執政有功有過，有對有錯，而現在的這些紅歌會「似乎要回到毛澤東路線，這不是一個好現象」。

據商德文的觀察，重慶市委書記薄熙來倡導的「唱紅打黑」已經為他成功爭取了部分中國最高層領導人的支持，也是為他在2012年中共18大成為中共中央政治局常委鋪路。

繼中共中央政治局常委、中央軍委副主席習近平2010年12月肯定薄熙來在重慶開展「唱紅歌、讀經典、講故事、傳箴言活動進行理想信念教育的做法」之後，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長吳邦國今年4月也在重慶觀看了唱紅歌匯報演出。

英國《金融時報》6月3日刊登的分析文章「紅色警報」評論說，像薄熙來這樣的人「靠引述毛思想來為自己贏得權位尋求支撐點顯得特別有諷刺意味」。

文章認為，包括薄熙來、習近平在內的太子黨成員們雖曾親眼目睹父輩們在當年的意識形態下受到毛澤東的迫害，如今卻要把那樣的意識形態引為箴言。

經濟

商德文教授認為，中國經濟目前面臨諸多問題：環境污染、資源匱乏，鋼鐵、煤炭、石油都需要進口。另外多年的勞動密集外向型經濟正處於轉型期，中小型企業面臨破產的壓力。

「中國一黨專制，不讓人民自由思想，所以培養不出創新性人才，也就搞不出科研成果來」。

在中國當今堅定不移高舉馬列毛思想的「左派」人士看來，中國目前面臨重重問題：國內房價、物價、就業問題幾近失控；國外帝國主義在匯率上打壓中國，金融戰爭一觸即發。

他們認為，當前中國的脫困必須立足共產黨內部、必須依靠黨的自我更新，因此各地熱唱「紅歌」無異於中國共產黨自我更新過程中重振旗鼓的號角。

不過，商德文教授認為紅歌的影響力並不大。他說：唱紅歌的都是那些60歲以上的人，紅歌對年輕人並沒有多少吸引力。

政治

中國共產黨建黨90年來，路線鬥爭多年來一直被看成是黨和國家生死存亡的大事。

然而經濟市場的開放使中國共產黨在1980年代開始不得不承認腐敗問題日益嚴重，關係到「執政黨的生死存亡」。

儘管如此，中共雖出台種種廉政措施卻並未從政治制度上著手解決這一問題。在2011年3月的全國人大會議上，全國人大常委會委員長吳邦國仍然強調中國「不搞多黨輪流執政、不搞指導思想多元化、不搞三權鼎立、兩院制、不搞聯邦制、不搞私有化」。

商德文教授說，實際上中國的腐敗只是現象，根本問題是中國一黨制，共產黨獨裁，再加上實行公有制，使錢權交易成為可能。

「它叫共產黨，但它做的並不是共產黨的事。它搞的是資本主義。」

在中共建黨90週年之際，商德文預計中國共產黨由於正處在權力交接的階段，政治改革不會有任何大的進展 。

他說：「中國從六四一直到現在，可能到未來一段時間，都將處於停滯不前的時期。」