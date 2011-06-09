港终院首次为国家豁免要求人大释法

2011年6月9日

圖像加註文字， 香港終審法院每次提請人大釋法都會受到司法權不獨立的質疑。

香港的終審法庭決定，要求中國人大就《基本法》作出解釋，確定香港能否決定「國家豁免」。

事情的起因是，美國FG Hemisphere Associates （簡稱 FGHA）能否在香港提出訴訟，要求剛果（金）償還債務。

香港終審法院提請中國人大常委會對《基本法》第19條所列之「國防、外交等國家行為」內容進行釋法。

待人大釋法之後，終審法院再排期審理前述的案件。

FGHA以低價收購剛果（金）的債權，然後以新債權人身份追索債務；該公司先前曾經在另外多個國家提訟索償。

這次在香港提出訴訟，主要是因為據稱部分的應收債款是在中國中鐵集團手中，而中國中鐵則是在香港上市的公司。

按照中國的法律，外國政府具有絕對司法豁免權，但是香港《基本法》的文字條例則對國家豁免規定略有不同。

終審法院法官以3比2決提請釋法的判詞中認為，國家豁免是由主權國家決定，認為香港法院對「國防、外交等國家行為」沒有管轄權。

贊成交由人大釋法的法官說，就算是商業案件，只要涉及外國政府，作為特區的香港就沒有審理案件的權力