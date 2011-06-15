圖片版權 AFP Image caption 內蒙古早前爆發的示威凸現了中國少數民族問題的敏感性。

在內蒙古近來發生抗議示威後，中國國務院提出八項措施以期促進內蒙古的經濟社會發展。

評論指出，類似的政策也被用於西藏和新疆等曾經爆發當地少數民族抗議的地區。

上個月，西烏旗蒙古族牧民莫日根與運煤司機發生爭執，司機強行啟動汽車，導致莫日根當場死亡。

此外，阿巴嘎旗瑪尼圖煤礦一名滿族居民在與煤礦工人發生的衝突中死亡。

這兩起事件引起當地民眾的強烈不滿和抗議。

周三在北京召開的國務院常務會議並沒有提到早前的衝突事件，但提出進一步促進內蒙古經濟社會「又好又快」發展的意見。

會議要求加大對內蒙古的產業、財稅、金融、投資、土地等方面政策支持力度。

國務院提出的八項措施包括：

全面推進生態建設和環境保護；

加強綜合交通、水利、輸電通道、信息網絡等基礎設施建設；

轉變畜牧業發展方式，提高農業現代化水平；

構建多元化現代產業體系，改造提升傳統產業；

統籌推進城鄉區域協調發展，加大扶貧力度；

努力擴大就業，完善社會保障體系；

加快發展教育、醫療、文化、體育等社會事業。

與此同時，中國國家草原生態保護補助獎勵機制周四（16日）將在內蒙古啟動。

內蒙古自治區政府主席巴特爾表示，內蒙古草原的生態將保護進入一個「更加關注民生」的新的發展時期。

內蒙古將按照保生態、保收入、保穩定、保供給的原則，走出一條草原牧區科學發展的新路 子。