华南地区暴雨洪涝50人死亡失踪
- 2011年 6月 18日
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中國南部地區連日遭到暴雨洪澇災害，至少造成25人死亡，25人失蹤。
從6月13日開始，南方部分地區出現今年6月份以來第三次強降雨天氣過程。
大雨導致長江中下游及西南地區部分省份遭受洪澇、滑坡、泥石流災害。
受影響的包括浙江、安徽、江蘇、江西、貴州、廣西、湖南等省區，總共有數百萬人受災。
貴州湄潭等24個縣周末遭受洪澇災害，35萬人受災，4人死亡。
中國當局指出，這次災害導致的直接經濟損失達128.5億元人民幣，超過前兩次強降雨過程造成的因災直接經濟損失之和。
中國民政部表示，迄今已經有67.12萬人緊急轉移安置，各地已採取積極措施防汛抗洪。