新加坡敦促中国澄清在南海主权诉求

2011年6月20日

圖像來源，REUTERS 圖像加註文字， "海巡31"已經停靠在新加坡郵輪中心碼頭

新加坡政府星期一（6月20日）發表聲明，敦促中國政府明確自己在南中國海的主權訴求，消除在這一問題上的模糊性。

此前一天，中國海事巡視船「海巡31」輪抵達新加坡，停靠在郵輪中心碼頭，開始對新加坡為期5天的交流訪問。這也是中國海事巡視船首次訪問新加坡。

聯合國海洋法

新加坡外交部星期一發表的聲明說，新加坡在南中國海並沒有主權訴求，也不參與其中的糾紛，但是作為一個主要貿易國，任何影響國際水域自由航行的問題都事關新加坡的關鍵利益。

聲明說，中國更精確地澄清自己在南中海的主權訴求有利於中國自身的利益，因為存在的模糊性正在引起嚴重的國際關切。

新加坡拉惹勒南國際關係學院海洋安全項目副研究員楊芳對BBC說，新加坡作為一個和中國沒有直接領土爭端的國家，在東盟的背景下，作為一個比較中立的國家，希望站在中立立場上促進各方對事態的解決。

她說，新加坡主張中國和一些爭端國家必須根據聯合國海洋法規定的條約解決爭端。例如，聯合國海洋法規定了什麼樣的島嶼可以延伸出12海里的領海，200海里的專屬經濟區，以及350海里的大陸架。

「一點點故意的模糊」

楊芳說，中國基本上一貫沿用歷史性的權利訴求，劃了一道九段線，基本上把80%南海的水域全部包起來了。有關國家認為中國的做法和聯合國海洋法是不一致的，希望中國按照聯合國海洋法對九段線內的島嶼一一列明自己的訴求。

楊芳還說，中國是有可能在九段線內作出讓步的，但是官方保持著「一點點故意的模糊」，因為如果把九段線內的島嶼和水域一一作出劃分，在目前中國國內的背景下還不能作出這樣的讓步。

楊芳在接受BBC採訪時表示承認，新加坡在這個時候發表這樣的聲明的確與中國海事巡視船「海巡31」訪問新加坡有關。