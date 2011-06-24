温家宝访问欧洲三国力挺欧元区

2011年6月24日

圖像來源，BBC World Service 圖像加註文字， 溫家寶訪問歐洲有助於提高對歐元區的信心

中國總理溫家寶6月24日乘專機抵達布達佩斯，開始對匈牙利為期兩天的訪問。

溫家寶6月24日到6月28日的歐洲之行期間除訪問匈牙利外、還將訪問英國和德國。

歐洲債務危機將在溫家寶的訪問中佔據重要位置。

中國承諾將繼續購買希臘、葡萄牙、西班牙和歐元區其他國家的債券。中國的承諾對歐元信心提供了支持。

中國一直希望能夠使自己不斷增多的外匯儲備多元化。中國現在的外匯儲備達到了3萬億美元，其中1/4是歐元。

自從歐元區負債危機在去年造成市場震蕩，但是中國一再表示對歐元區充滿信心。中國在4月就表示凖備從歐元區負債較多的國家購買更多債券。

中國投資數十億美元購買葡萄牙和希臘的債券，以減少中國的巨額美元儲備。中國駐歐盟大使表示，現在中國正考慮購買更多的歐元債券。

去年中國官員由於擔心歐元區的危機會影響全球經濟，曾向歐盟官員施加壓力，要求他們採取行動恢復對歐元的信心。

北京國際經貿大學的專家說，希臘債務危機十分嚴重，但是溫家寶的訪問能夠展示中國對歐元區的信心。

人權

溫家寶訪歐期間，中國人權也將是個避不開的話題。

德國和歐盟其他國家一直在批評北京拘禁艾未未和其他人權活動分子、律師和異見人士。

雖然艾未未在在溫家寶訪歐前夕獲假釋，但英國外交大臣黑格表示有關艾未未被關押和對他的指控以及假釋的條件都仍有許多有待回答的問題。

德國總理也表示放艾未未回家只是第一步。

預計艾未未的問題以及其他被關押，「失蹤」異見人士的問題還會在溫家寶訪歐期間提起。