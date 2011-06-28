温家宝访问德国展开贸易之旅

2011年6月28日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 默克爾陪同來訪的溫家寶在公園散步。

中國總理溫家寶率領龐大經貿代表團抵達柏林，開始對德國展開訪問。

預計，溫家寶此行的主要目的是中德兩國的經貿合作，德國是中國在歐洲的最大貿易伙伴。

隨著經濟的不斷發展，北京政府希望更多的德國高科技公司前來中國投資。

隨同溫家寶訪德的中國商務部長陳德銘表示，中國希望進一步擴展中德兩國貿易關係，加強雙方互惠的經濟合作。

陳德銘在周一（6月27日）同德國經濟部長勒斯勒爾的會談中說，中國對當前的中德經貿關係表示滿意，兩國經貿合作潛力巨大。

他希望雙方能夠在能源、環境新技術、節能、生態示範建築的研究與建設以及職業教育和培訓等重點領域加強合作。

勒斯勒爾表示，德國歡迎中國進一步擴大服務業的對外開放，同時歡迎中國企業擴大在德國的投資。

他說，德中擴大雙邊經貿合作具有極大優勢。德國希望2015年雙邊貿易達到更大規模。

陳德銘和勒斯勒爾還就促進雙向投資、歐盟對華貿易政策、世貿組織多哈談判等問題交換了意見與看法。