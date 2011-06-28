圖片版權 PA Image caption 中國總理溫家寶在英國皇家學會發表演講

中國總理溫家寶周一（６月２７日）在倫敦英國皇家學會發表了《未來中國的走向》的演講，論及西方關注的中國人權、民主、政治改革、崛起等問題。

溫家寶表示，「未來的中國，將是一個充分實現民主法治、公平正義的國家」，不過他隨即表示，「只是不同社會、不同國家、實現的途徑和形式有所不同」，而「人民民主是社會主義的生命「。

溫家寶在演講中還承諾「要尊重和保障人權」、「積極穩妥地推進政治體制改革」。

同時他還承認，目前中國社會還存在貪污腐敗、分配不公等弊端，並認為解決這些問題的根本途徑，是「堅定不移地推進政治體制改革，建設社會主義民主法治國家。」

新意

BBC中國事務編輯陳時榮注意到，雖然這並不是溫家寶第一次論及中國的政治改革，但卻是中國各大官方媒體網站罕見地全文轉載他的演講稿。

陳時榮解讀認為，溫家寶在演講中談到民主、人權等觀念是人類精神的大解放，是在換一種方式說人權和民主的普世性。

「中國總理在英國談民主的普世性，這應該可以說是他的新意。」

不過，路透社的報道則認為，溫家寶凖備在2012年下半年退休之際，「他已經比其他謹小慎微的中共精英同志們更習慣性地呼籲政治改革」。

溫家寶海內外的多次政改言論曾經引起外界的多番揣測與評論。

支持者讚揚他是中國政改的倡導者，而批評者指責他熱衷在海外做秀並冠之以「影帝」戲稱。

陳時榮分析說，這是溫家寶卸任前最後一次以總理身份訪問英國，他希望在英國這樣的主要西方國家留下一定的政治聲音。

至於說溫家寶將民主「折扣」成「社會主義民主」，是因為在中國社會主義制度下，全盤西化的民主是不可行的，也是政治不正確的。

理想

中國總理溫家寶曾經公開他的詩作《仰望星空》，並自稱是理想主義者。他在倫敦英國皇家學會的演講，充分描繪了他理想中的未來中國。

除了「充分實現民主法治、公平正義」，中國還將是一個「更加開放包容、文明和諧的國家」、「堅持和平發展、勇於擔當的國家」。

他還承諾「要創造更加良好的政治環境和更加自由的學術氛圍」並特別提及學術科研需要倡導「獨立之精神，自由之思想」。

然而，溫家寶所描繪的美好遠景與中國當今的現實還存在相當的差距。

外界注意到溫家寶此次出訪歐洲三國之前，中國當局釋放了被扣押近三個月的藝術家艾未未和被判處三年半監禁的艾滋病權益人士胡佳。

儘管有這些讓外界對中國「指手劃腳」的案例，溫家寶在演講中承諾「要創造條件讓人民監督和批評政府，使政府不敢懈怠，避免產生腐敗」。

BBC中國事務編輯陳時榮認為，溫家寶演講中所說的應該是西方願意看到和願意聽到的。

「但是從政治領袖發表演說到一個國家政策落實到基層還需要走很長的路。」