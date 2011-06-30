高铁PK民航 谁是最后赢家？

林杉

BBC中文網記者

2011年6月30日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 京滬高鐵開通後年客運輸送能力雙向可達1.6億人次

在中國共產黨建黨90週年之際，京滬高鐵在6月30日下午正式運營。

當地下午三點，兩輛高鐵列車分別從北京上海兩個方向啟程，開始踏上這條全長1318公里的被稱為是世界上一次性建成的裏程最長的高鐵之旅。

中國多家媒體都現場直播了高鐵證實運營的過程，而中國總理溫家寶也搭乘了北京前往上海的列車，並體驗了北京到廊坊的20分鐘車程。

據資料顯示，京滬高鐵開通後年客運輸送能力雙向可達1.6億人次，將是中國客貨運輸繁忙、增長潛力巨大的交通走廊。

方便與弊端

從7月1日起，從上海虹橋至北京南之間每天41對時速300公里的「G」字頭動車組，非常頻繁。然而，京滬高鐵由上海虹橋開往北京的末班車，發車時間為17：55。那麼這意味著，旅客如果於傍晚18時以後抵達上海虹橋，將無法搭乘高速列車前往北京。

中國鐵道部決定從7月1日起，取消晚發早到的5對動臥及2對特快列車中的一對，此舉對於那些喜歡乘坐晚上發車的臥鋪動車的乘客，這無疑是一個負面影響。

另外就民意調查顯示，時速250公里票價410元的二等座最受青睞。然而這種時速的列車從北京到上海的所需時間則會上升到7個小時以上。

調查還顯示選擇時速250公里650元一等座和時速300公里935元一等座的比例，分別僅為5%和4%。至於1220元和1750元的商務座，選擇率則寥寥無幾。

很多人認為，相對於這些高檔的商務座，不如選擇做飛機。

民航出招

說到飛機，京滬的航空線路一直可算是黃金航線。然而高鐵的到來，對於此航線來說也存在一定的打擊。

有一些專家指出，時速300公里動車組的全程運行時間僅4小時48分，雖然飛機只需兩小時左右，可是外加入關時間以及等待登機時間，實際所需時間相差無幾。

從價格方面來看，時速300公里的高鐵的二等座票價需要555元，相對于飛機來說，還是便宜。

另外從天氣方面來看，雨雪或者有霧的天氣對於高鐵的影響自然要比對飛機航行的影響要小。

從很多飛機訂購的網站來看，7月1日成了北京到上海航線價格的分水嶺。

在高鐵開通之前的幾天，大部分航空公司的機票價格都是超過1000元的全價，高鐵開通後的7月1日，東方航空、上海航空、中國國航等部分機票價格已經下調，4-5折，而就7月5到9日的票價來看，很多航空公司更是打出了3.5折的價格來吸引顧客。

高鐵效應

很多分析人士認為，京滬高鐵通車後，將使一些地區民眾周末「跨省換城」遊成為現實。

京滬高鐵開通後，北京—山東泰安只需要兩個小時，無錫與上海之間只有半個小時的車程。另外沿線的旅遊城市也都在短短的幾個小時內都可輕鬆到達。

另外由於高鐵的到來，很多沿路的很多城市的房價就會大幅攀升，京滬高鐵沿線24座車站都在大做高鐵文章，幾乎所有的站點城市都提出了建設高鐵新城、高鐵新區的規劃。這些城市正在上演一場轟烈的城市化躍進。

但是同樣那些真正生活在高鐵附近的居民卻是唉聲怨氣。鐵軌帶來的噪音等環境問題，卻長期困擾著他們。

今年4月以來，環保部兩次叫停高鐵項目的行為，但是也有官員指出，這麼重要的一條交通大動脈，是說停就能停的嗎。