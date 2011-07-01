圖片版權 BBC World Service Image caption 馬雲在2月承認阿里巴巴員工參與協助嫌疑人開設賬戶

阿里巴巴公司同杭州公安局聯合召開新聞發佈會，公布在阿里巴巴網站利用假身份欺詐案件的偵破結果。阿里巴巴網絡有限公司稱，警方已逮捕36名犯罪嫌疑人。詐騙案導致阿里巴巴公司高層管理人在2月引咎辭職。

犯罪嫌疑人被控使用假身份證和商務身份在阿里巴巴網站開設賬戶詐騙海外買家。杭州公安局負責人說，他們成功破獲了跨國網絡詐騙案281起，摧毀詐騙集團9個，案件涉及金額660多萬美元。

在過去兩年中2326名阿里巴巴網站的會員「中國供應商」涉嫌欺詐國際買家。阿里巴巴的創始人馬雲在2月承認，約100名阿里巴巴員工為完成銷售額，參與協助嫌疑人開設賬戶。

阿里巴巴網絡有限公司公布聲明說，2009年和2010年欺詐案件分別為1,219和1,107件，平均每件涉案金額不超過1,200美元。

案發後，阿里巴巴網絡有限公司首席執行官(CEO)衛哲和首席營運官(COO)李旭暉引咎辭職，集團人力資源總監鄧康明降級另用。

阿里巴巴網絡有限公司是中國最大的企業間電子商務平台，隸屬於阿里巴巴集團。雅虎擁有阿里巴巴集團40%的股份。