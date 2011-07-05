Image caption 國際特赦批評北京政府繼續在新疆實行高壓政策。

人權組織「國際特赦」周二（7月5日）說，在新疆7·5騷亂兩週年之際，中國政府在新疆繼續實行高壓政策。

國際特赦亞太負責人扎利菲說，北京不但嚴厲封鎖要求公布7·5事件真相的聲音，同時還繼續對新疆的異見人士進行打壓。

2009年7月5日，新疆首府烏魯木齊爆發大規模的維、漢民族暴力衝突，導致近200人死亡，1700多人受傷。

根據中國媒體與國際人權機構的報道，中國政府其後以挑唆騷亂罪名處決了九人，數以百計的人被監禁。

扎利菲說，北京政府對異見人士的打壓在新疆表現得尤其突出，維吾爾人在自己的土地上已經成為少數民族。

流亡維族人組織世界維吾爾代表大會向BBC表示，中國當局在新疆所推行的系統性鎮壓政策正在刺激當地出現新一輪的動蕩。

該組織周二發表聲明，呼籲國際社會敦促中國政府准許對7·5事件進行獨立調查，並保證對涉案者審判的公正與公開。

它還要求北京政府調查解決導致7·5事件的根本問題，包括維族人所受的政治、宗教與文化迫害。

中國官方媒體沒有提及7·5事件兩週年的消息。但是新華社的一篇報道說，新疆正在成為中國向世界開放的橋頭堡。

報道說，目前新疆已經與160多個國家和地區建立了經貿合作關係。