广东四位主教被警方带走 下落不明
- 2011年 7月 11日
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中國警方逮捕了4名得到梵蒂岡認可的主教，目前這4人失蹤幾天，仍下落不明。
據亞洲新聞社報道，中國4位與教宗共融的廣東主教被迫失蹤，他們近日被政府官員帶走，以凖備7月14日在汕頭市非法祝聖黃炳章神父為主教。
汕頭教區已有莊建堅主教，他在2006年秘密祝聖為主教，但沒有獲得政府承認，且受到當局監控。
亞洲新聞社引述教會消息人士的話說，目前不知道四主教的下落。
今年3月晉牧的江門教區梁建森主教，周日（7月10日）在官員押送下，「邊走邊哭」。
梅州教區廖宏清主教、湛江教區蘇永大主教也在7月9日被帶走。廣州教區甘俊邱主教已經失蹤好幾天。
罩上陰影
自1951年以來，中國和梵蒂岡就沒有正式的外交關係。隨著中國天主教徒人數的增加，雙方出現了改善關係的跡象。
但是，北京堅持自己有權超越梵蒂岡自行任命主教的立場，給雙方改善關係的進程罩上陰影。
最近，中國政府支持的教會聲稱要盡快任命至少40個主教。分析人士認為，此舉可能加劇北京和梵蒂岡之間關係的緊張。