分析：中朝纪念两国友好互助条约50年

2011年7月11日

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國全國人大常委會委員長吳邦國（右）7月11日會見朝鮮最高人民會議常任委員會副委員長楊亨燮

50年前的今天，中國和朝鮮簽訂了《中朝友好合作互助條約》。中國和朝鮮都在舉行活動紀念條約簽訂50週年。朝鮮最高人民會議常任委員會副委員長楊亨燮周一訪問中國的同時，中國副總理張德江也在對朝鮮進行訪問。

中國國家主席胡錦濤周一表示，中國和朝鮮高層官員互訪將為促進兩國的傳統友誼和雙邊關係起到重要的作用。朝鮮官方報紙發表「朝中友誼不可戰勝，時代永存」的標題，並說「朝鮮人民向中國人民發出問候」。

政治而非軍事同盟

50年來朝鮮半島雖然分治依舊，但是國際局勢發生了巨大的變化。冷戰結束後，朝鮮半島的核問題，朝鮮半島的穩定問題以及相關大國的變化，都和當初簽訂的《中朝友好合作互助條約》環境有很大不同。上海社科院亞太所的地區專家劉明認為，《中朝友好合作互助條約》不能算是軍事條約，不過裏面有條款談到締約一方受到外國侵略，另外一方有義務提供幫助，反對侵略。

他認為對於條約存在不同的解讀。冷戰時期簽訂的條約反映了當時的中朝、朝俄關係。劉明認為，結盟一般指是全方位的軍事合作，而且針對第三國，比如美國和韓國，美國和日本的軍事結盟。中朝之間並沒有共同的軍事司令部、軍事設施和軍事計劃，所以條約的合作意義多於結盟意義，跟當初中蘇結盟不一樣。美國對韓國有核保護，而中國對朝鮮卻沒有。

對穩定的不同理解

儘管如此，中國在朝鮮半島的立場同和美國和韓國有明確不同。劉明認為，朝鮮半島的穩定是中國最關注的問題。中國反對朝鮮半島發生軍事衝突和挑釁，反對美國和韓國為了無核目的去推翻朝鮮政權。而美、韓認為，為了無核目的可以採取激烈手段，比如經濟制裁等，破壞朝鮮的穩定，甚至促使其崩潰。

劉明說，美國雖然也贊成朝鮮半島穩定，但它贊成一種積極的穩定，即凡有助於朝鮮無核化，改革開放，美國支持，但這樣的措施有不穩定的風險。中國和美國對朝鮮半島穩定的理解有差異。

調整對朝鮮政策

劉明認為，中國2009年開始實行接近朝鮮的政策。去年朝鮮半島發生的兩次危機期間，中國都採取中立，甚至維護朝鮮的立場。中國這麼做首先是因為朝鮮面臨接班問題，維護朝鮮穩定變得十分重要；其次中國意識到朝鮮擁核可能會長期化，因此不希望因核問題使中朝關係惡化。

不過中國也反對朝鮮挑釁。在天安艦事故和後來的延平島炮擊事件後，當時美韓在有爭議水域軍演，韓國過線炮擊，朝鮮作過激反應。劉明說，中國在私下場合在同朝鮮領導人的會談中，都表示反對朝鮮採取激進手段，但朝鮮未必全聽中國。