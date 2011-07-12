圖片版權 other Image caption 歐債危機擔憂加深，加上紅籌股受警示，香港股市下挫。

國際評級機構穆迪對61家中資企業發佈警示後，其中4家獲「紅旗」最多的香港上市紅籌股公司股價大跌。

香港紅籌股指數周二（7月12日）下跌3.4%。紅籌股警示和對歐債危機擴散的擔憂推低恆生指數近3%。

穆迪在一份報告中針對投資者要求它提高評級方式透明度，點出了近期受到監管當局和投資者「大量關注」的企業名稱，並用「紅旗」標出企業運營和財會和現金流等領域應該引起潛在投資者重視的風險所在。

這份報告周一的公布正值美國和中國監管當局在北京開會，商量對那些為在美國上市的中國企業提供審計服務的立足於中國的審計公司展開聯合檢查評審。

財務不規範

中國的財會標凖和經營方式最近在海外市場引起極大的關注。

被穆迪插了較多「紅旗」的4家在香港上市的公司包括中國西部水泥有限公司（West China Cement Ltd.），永暉焦煤股份有限公司（Winsway Coking Coal Holdings Ltd.），中國旭光高新材料集團有限公司（China Lumena New Materials Corp.）和恆鼎實業國際發展有限公司（Hidili Industry International Development Ltd.）。

中國新華社旗下的環球網引述恆鼎一名員工說，穆迪警示所指問題並不完全屬實。

其餘3家公司對此不予置評。

環球網的報道特別強調，穆迪曾把歐洲一些國家的債券定為垃圾級別，導致歐盟怒斥它在歐債危機中起了「惡劣」作用。

最近，一系列財務醜聞的曝光，加上美國監管當局出手干預，使得美國股市一度受熱捧的一些中國概念股價格狂跌。

美國證券交易委員會今年以來下令數家在美國上市的中國概念股公司停牌。對它們的違規指稱包括作假賬和隱瞞審計師辭職的信息。

觀察人士認為，穆迪的警示其實折射了中國經濟運作方式存在不規範和無章法等弊端，雖指向幾家企業，卻可能對中國企業的整體形像造成負面影響，加劇市場對中國公司誠信的不信任，揭示的問題應該引起重視。