圖片版權 REUTERS Image caption 增城騷亂持續數天，大批防暴警察進入新塘鎮進行鎮壓。

廣東增城市法院表示，再有五名新塘大敦村騷亂的涉案人員被判刑。

廣州增城市法院星期六（7月16日）向新華社表示，五名被告人因犯「尋釁滋事罪」、「故意傷害罪」和「煽動暴力抗拒法律實施罪」等，被判處有期徒刑1年6個月到5年8個月不等。

此前，另外六名涉案人員分別因「尋釁滋事罪」和「妨害公務罪」，於星期一被處以9個月到3年6個月監禁。

6月11日發生的增城騷亂至少有19人被捕，騷亂後有11人被提起公訴，新塘鎮兩名中共官員遭到免職。

大敦村衝突

這次騷亂起源於6月10日晚間，四川籍孕婦王聯梅在增城新塘鎮大敦村經營攤檔，被村治保會工作人員認為她阻塞通道，要求離開，雙方發生爭執。

這起事件引起當地外來務工人員的強烈不滿，並引發持續三天的嚴重騷亂。騷亂中有人向警察投擲石塊，焚毀車輛，並破壞了一些附近的建築。

增城法院表示，各被告人對公訴機關指控的犯罪事實進行了供述和辯解。案件在星期四（14日）宣判後，被告人均當庭表示不上訴。

廣州警方在騷亂發生後曾宣稱，事發當天網上出現「孕婦老公被活活打死」的虛假信息，警方抓獲了一名在增城新塘騷亂中「散播謠言」的人。

廣州市委副書記蘇志佳近日曾說，當前一些地區對農民工等流動人員管理服務工作不到位，尤其是對流動人員關愛不夠，服務管理力量嚴重不足，是導致增城騷亂發生的主要原因。

分析人士說，中國農民工往往從事著最危險和人們最不願意做的工作，而農民工又很容易受到工作地當局和居民的欺辱和歧視，而增城事件恰恰反映了這樣的社會矛盾。