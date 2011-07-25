圖片版權 AP Image caption 曾蔭權（右）在禮賓府與希拉里·克林頓會晤半小時。

美國國務卿希拉里·克林頓對香港進行一天密集訪問，並向商界發表演說，爭取他們繼續支持美國經濟。

希拉里星期一（7月25日）早上與香港行政長官曾蔭權會面約半小時後，隨即返回其下榻酒店與香港立法會議員代表會面。

希拉里隨後在同一地點舉行的美國商會午餐會上發表演說，她呼籲中國和亞洲各國不要對「美國模式」失去信心，並保證奧巴馬政府將能就舉債上限問題與國會領袖們達成協議。

BBC中文網記者在現場所見，香港警方在希拉里入住的酒店外顯著加強了警力，訪客基本能如常進出酒店，但出席午餐會的賓客和媒體記者須提前接受安檢。

這是希拉里首次作為美國國務卿訪問香港，她在1998年曾以第一夫人的身份隨同時任總統克林頓到訪。

獲安排與希拉里見面的香港立法會議員除了泛民主派的民主黨主席何俊仁與公民黨前黨魁余若薇外，還包括親政府的民建聯副主席李慧瓊與自由黨副主席張宇人。

希拉里稍後將過境廣東深圳會晤中國國務委員戴秉國。據了解，希拉里與戴秉國將可能討論朝鮮與伊朗的核計劃，以及南中國海的主權爭議。

有報道說，戴秉國將趁機表達中方對南海主權的強硬立場，而希拉里也將再次強調美方認為南海「必須是自由航行通道」的看法。