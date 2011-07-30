圖片版權 CNS Image caption 王毅向美國重申了中國反對美國對台軍售的立場（圖片來源：中新社）

中國國務院台灣事務辦公室主任王毅會晤美國國務卿希拉里·克林頓，再度表態反對美國對台軍售。

王毅星期五（7月29日）與希拉里以及美國常務副國務卿伯恩斯會面。

王毅重申了中國反對美國對台軍售的立場，並說「希望美方繼續切實履行在涉台問題上作出的有關承諾」。

新華社報道稱：「中美雙方都認為，此次溝通是及時、必要和有益的，有利於增進中美雙方在台灣問題上的相互了解。」

台灣目前正在尋求衝美國購買更多F-16戰鬥機，美國將在10月1日前公布有關決定。

中國一向反對美國對台軍售。美國去年批准64億美元對台軍售案後中美軍方交流一度被完全凍結。

中美軍方交流去年底開始有所恢復，兩國國防部長和總參謀長分別進行了互相。

美國參謀長聯席會議主席馬倫上將透露，他在訪華期間向中國方面解釋了美國對台灣的責任。

台灣國防部強調，中國軍費開支不斷增加，軍力不斷增長，台灣需要更新其武器系統以保證自衛能力。