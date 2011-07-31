圖片版權 CNA Image caption 台灣白玫瑰運動抗議司法輕縱性侵犯。

抗議司法輕縱性侵犯的台灣民眾組成的「白玫瑰」運動，周日再度聚集在總統府前抗議，他們要求政府加速通過對性侵害犯治法的修法，並提出其修法方向。

由草根民眾組織的「白玫瑰」運動去年在總統府組織大規模抗議，其起因是抗議台灣司法對一些性侵兒童案件的判決。

當時由於一些法官在司法判決中稱性侵兒童的犯罪「未違反幼童意願」，而引起人們廣泛憤怒，去年抗議者主要訴求是撤換與社會認知脫節的「恐龍法官」。

這次人數相對較少的活動其抗議的是政府承諾的「性侵害防治法」修法過程緩慢，活動者並具體提出其要求的六個修法方向。

這些修法方向包括因法律技術原因，而對不同時間犯案的性犯罪者的強制治療存在不同作法，活動者要求對性犯罪者的強制治療應有一致性等。

活動者另外提出的修法方向還包括重大性犯罪者需載上電子腳鐐，終生監控及向社會公布性侵犯個人資料與化學去勢等。

性侵者個資與化學去勢

相對於其去年活動抗議司法引起的廣泛支持，這些意在通過法律對性侵者更嚴厲的處份，由於涉及人權等更多面向，而引起了較多的爭議。

目前政府方面將較無爭議的強制治療因犯案時間不同而待遇不同問題，納入修法範圍，但對是否終生監控及公布性侵者個人資料等採謹慎態度。

活動者主張採取類似美國公布性侵者個人資料的作法，將有助於保護可能的受害者，對這些有性侵前科者保持警覺。

但將性侵犯個資公開示眾，也引起了是否造成性侵犯在服刑後無法重返社會，以及人們是否會利用個資對性侵者動用私刑報復的爭議。

活動者也要求對於固著性的戀童癖犯罪用激素進行自願性的「化學去勢」，及對性侵累犯終生在法律上「保護管束」，這些要求也都未得到政府內政部的同意。