央视记者因报道动车事故遭停职
- 2011年 8月 3日
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設在法國的「無國界記者」組織譴責中國當局限制媒體報道溫州動車事故。
該組織說，中國中央電視台記者王青雷因對事故的調查報道在7月27日遭停職。
前一天，他的「新聞1+1」節目因批評鐵道部一名發言人而被暫停，事先沒有警告，也沒有任何解釋。
「無國界記者」說，中宣部7月30日下達指令，禁止媒體對研製高鐵和地鐵信號系統的公司進行報道和評論。
在這之前一天，中宣部的指令說，所有媒體包括報紙，雜誌和網站應立即淡化報道動車事故，只發佈相關部門公布的信息，而且要正面報道事故的善後。
「無國界記者」說，「我們對這些指令感到震驚。公眾有權力知曉鐵路事故的情況。沒有獨立記者調查和公布信息，將永遠查不出誰應對事故承擔責任。」