圖片版權 AP Image caption 中宣部下達指令，禁止媒體報道溫州動車事故

《金融時報》頭版星期五（8月12日）發表文章稱，很多中國新聞記者和編輯在溫州動車事故的報道上集體對抗中共審查，這讓他們感到了自己的力量。

報道引述一家官方媒體的編輯說：「共產黨控制我們的能力越來越弱」。

7月23日溫州動車事故造成40人死亡後，中國媒體的報道持批評態度。為奪回主動權，中國官員斥責一些媒體報道。

與此同時，也有一些記者因為走得太遠面臨嚴重後果。中央電視台記者王青雷因為節目中質疑中國發展模式並讚揚挑戰新聞審查而被停職。

儘管如此，動車事故使得一個已經在發生的轉變過程愈加引人關注， 而中國媒體正在成為一種變革的力量。

文章引述北京外國語大學新聞學教授展江說，調查類報道曾經是少數幾家媒體的特權 ，但是「這一次我們可以看到包括黨報商業分支和官方媒體在內的很多其它媒體也有類似的野心」。

報道說，廣州中山大學新聞學教授張志安估計，中國目前有大約500名調查記者，很多學新聞的學生想要走這條道路。

近年來，社交媒體在中國的盛行打開了新的傳播之門。新浪微博目前已經有1.4億用戶。當局想要隱藏的新聞在微博上被公布並快速傳播。

有的記者在自己的報道被「和諧」後，就在微博上發表。

另外，很多20、30多歲的記者目前已經在中國傳統媒體和網絡媒體佔據相對高級的職位。

文章說，這些新聞從業者對新聞的不同關注點已經從他們設的新聞議程中反映出來。