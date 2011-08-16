圖片版權 Taiwan gov Image caption 馬英九召回台灣駐全球各地的外交官員舉行使節會議

台灣總統馬英九召回台灣駐全球各地的外交官員舉行使節會議，他在會議上宣揚其主政下的外交成果，並稱絕不再進行支票簿外交。

此一駐外使節會議共有台灣駐全球八十多個國家的代表參加，馬英九對這些外交官員的講話，許多時候看來像是在尋求連任的競選演說。

馬英九對這些台灣駐外官員說，其執政下的政府堅持＂清廉＂與＂正派＂的外交政策，他並說台灣絕不能再進行民進黨執政時期的烽火外交與金援外交。

這種強調清廉正派的說法，具有批判民進黨執政時台灣外交不清廉正派的意味，但據維基解密此前披露的美國外交電文顯示，一直批評金援外交的馬英九，在其主政下也捐助了有意轉同中國建交的巴拿馬一架商務客機與興建一座醫院。

一度哽咽

在連任路上挑戰重重的馬英九，除了利用機會批判對手外，也同其副手吳敦義近日相同，在談到公共政策議題時顯得情緒甚為激動。

吳敦義近日是在談到風災相關議題時聲淚俱下，馬英九在對外交官員講話時雖未到落淚程度，但也一度哽咽。

引起他哽咽是因其細數台灣的外交，在七十年代聯合國席位由北京取代，以及美日與台灣斷交等過去。

馬英九說他從大學時代到今天一直都在思考，台灣外交如何在艱困情況下得到突破，找出長治久安之道。

按馬英九的說法此一長治久安之道即其推動的＂活路外交＂，而其近日一再強調的一個外交成果，是其主政下持台灣護照旅行更為方便。

他在會議上說，三年多前陳水扁政府移交時，全球僅五十多國給予台灣免簽待遇，而在他執政三年多下全球給予台灣免簽國家增加到一百多國。

兩岸與外交

從許多國家的立場來看，其在外交上承認台灣是中國的領土，他們是以像香港一樣的身份，給予台灣免簽證待遇，而非因為承認台灣具有主權國家地位。

也主張台灣是中國一個地區的馬英九，將兩岸政策視為外交的上位政策，在其主政下台灣外交出現了民主化以來的重大轉變，比如放棄爭取加入聯合國。

在台灣多數百姓都視台灣為一個國家下，馬英九的一系列政策受到民進黨批評形同自我放棄國家身份，並在外交上奉中國為宗主國。

馬英九在此一外交會議上則說，其兩岸政策在民調中深獲民眾支持，但其對台灣定位與一系列兩岸外交等政策，即將在明年一月的總統選舉中再度面臨考驗。