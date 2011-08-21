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中共新疆和田地委證實，和田地區皮山縣發生一起集體食物中毒事件，目前已知超過150人中毒，其中11人死亡。

新華社星期天（8月21日）引述和田地委消息稱，皮山縣桑株鄉部分村民上星期五（19日）晚飯後陸續出現噁心、嘔吐、驚厥等不良反應，相繼被送往醫院。

報道沒有交代中毒人員曾經進食哪些食物，只稱當局正在調查事發原因。

新疆自治區政府直屬新聞網站「天山網」則說，當地專家提醒夏季炎熱，各族群眾要注意飲食衛生。

新華社報道稱，一些中毒情況較為嚴重的人員正在接受治療，新疆自治區衛生部門和疾病控制中心的相關專家已緊急飛赴和田指導開展醫療救治等工作。

皮山縣人口約23萬，當中超過90%是信奉伊斯蘭教的維吾爾族人，目前是拉馬丹月，人們一般在日間齋戒，日落後才會飲食。