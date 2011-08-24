圖片版權 AP Image caption 美國歌手佩裏的歌也在黑名單上

英國《衛報》星期三（24日）內頁的一篇文章說，中國文化部公布了100首網絡音樂作品的黑名單。

中國文化部稱，為進一步規範網絡音樂市場秩序，打擊非法網絡音樂產品及其違法經營活動，公布了第三批未經內容審查或備案的網絡音樂產品名單。

文章說，文化部的通告要求，各搜索引擎、門戶網站、行業網站、娛樂網站以及企業或個人網站在9月15日前開展自查自糾。

一經發現自身網站提供有名單所列及的未經內容審查或備案的網絡音樂產品，應當立即刪除。

通告還警告說對逾期未按要求進行清理的網站，將依法予以查處。

《衛報》文章說，被禁的100首歌曲大多來自港台，但也有英美一些歌手和樂隊的作品。

例如嘎嘎小姐（Lady Gaga）、美國樂隊組合後街男孩（The Backstreet Boys）、碧昂斯（Beyonce）、美國歌手小甜甜布蘭妮（Britney Spears）, 凱蒂·佩裏(katy Perry)等歌手以及他們的作品都榜上有名。

中國文化部說，這些歌曲的內容「品味不佳並有低俗的內容」。

例如佩裏的歌曲《Last Friday Night》裏有在公園裏裸奔、喝烈性酒以及三人姘居的內容。