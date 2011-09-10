圖片版權 REUTERS Image caption 王勇所操控的「陽光娛樂聯盟」據稱是全球最大的中文色情網站。

中國安徽檢察部門批准逮捕涉及全球最大色情網站「陽光娛樂聯盟」案的七名犯罪嫌疑人。

最高人民檢察院主管的「正義網」星期六（9月10日）引述安徽馬鞍山市檢察院消息說，被批捕的包括「陽光娛樂聯盟」負責人王勇，還有高級版主和廣告投放商等人。

「陽光娛樂聯盟」據稱是全球最大的中文淫穢色情網站。中國公安部和美國聯邦調查局此前開展了聯合打擊行動。

26歲的王勇此前已被美國紐約警方拘捕，並由曼哈頓區檢察官提起訴訟。「正義網」稱，中方有關部門正在交涉遣返事宜。

「正義網」的報道還說，被批捕的嫌犯當中包括一名未成年人，是涉案網站其中一名中國境內的高級版主。

馬鞍山市檢察院以涉嫌「傳播淫穢物品牟利罪」批捕王勇等四人，另以涉嫌「傳播淫穢物品罪」批捕其餘三人。