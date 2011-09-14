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河南省鞏義市確認，當地星期三（9月14日）上午發生當街砍人致死事件。

鞏義市發佈通報稱，當地涉村鎮東安村30歲的農民王宏斌在上午8時40分左右於涉村鎮鎮區東大街襲擊路人。

共有六人受到襲擊，其中包括兩名女童和四名成年人。

六名受害人均被證實死亡。其中四人當場死亡，另外兩人在被送到醫院後不治身亡。

河南當地媒體大河網報道說，受襲擊的是上幼兒園的孩子和送孩子的家長。

大河網報道說，兇手持斧頭或砍刀傷人，受害者均是頭部受傷。

鞏義市政府的通報稱，附近村民反映，犯罪嫌疑人王宏斌有精神病史。

中國去年以來發生一系列幼兒園和小學遭襲擊事件。令社會關注兒童安全問題。