Image caption 倫敦梅菲爾區不少豪宅被中國人買走。

據全球豪華地產代理商Knight Frank公司2011年的地產報告，雖然經濟衰退仍在歐美持續，每天都有投資銀行家失業，但倫敦高尚住宅區的房市最近卻開始興旺。

Knight Frank公司的最新報告說，倫敦上流社交界和最貴的高尚住宅區梅菲爾（Mayfair）價值10億美元的豪華公寓，最近吸引了許多來自中國和俄國的顧客。

Knight Frank公司的報告說，梅菲爾區及附近的肯辛頓區 和切爾西區的價格為6百萬美元的豪宅，在過去12個月中價格平均上漲了10.5%。

倫敦豪宅價格在西方經濟普遍衰退的背景下如此大幅上升，主要應歸功於亞洲和俄羅斯的富豪，據Knight Frank公司的報告，倫敦豪宅的買主中有近60%是香港、中國大陸和新加坡人。

佔領巴黎

來自中國大陸的顧客不僅在倫敦購買豪宅，他們現在大舉進軍巴黎的名牌市場。《紐約時報》說，巴黎最近已經被中國人「佔領」。

報道說，經歷過美國人、日本人和俄國人之後，巴黎現在是中國人的天下了，這些坐著旅遊團大巴在15天內轉遍歐洲的大群中國人，來巴黎的主要目的就是購物。

他們住在巴黎外邊便宜的大型旅店裏，在中國餐館吃預先訂好的中餐，但他們去巴黎市中心購買豪華名牌包和衣物，不僅為他們自己，也要為親朋好友買，因為在中國，名牌不僅貴，而且很多被假冒。

根據法國官方數據，2010年中國遊客在法國的購物近9億美元，比前一年增長60%。他們主要光顧大百貨公司老佛爺Galeries Lafayette和巴黎的春天Au Printemps。

《紐約時報》引述老佛爺百貨公司管理人員說：「來我們這裏的中國人，比去參觀埃菲爾鐵塔的中國人要多。」