中国对印度开发南海油气计划反应激烈

2011年9月16日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國和越南在南中國海存在嚴重的領土爭端

中國官方的《環球時報》星期五（9月16日）發表社評，對印度進入南海爭議海域開發石油的計劃發出嚴厲警告，呼籲「印度不要趟南海的渾水」。

《印度斯坦時報》此前一天報道說，印度國有石油天然氣公司將在南中國海越南的兩塊油氣田進行資源開發，受到中國的反對。

報道說，中國通過正式外交途徑表示，未經中國許可，印度國有石油公司在「127號」和「128號」油氣田的任何活動都是非法的。

《印度斯坦時報》的報道說，印度外交部已經駁回了中國的反對，認為中國的反對「沒有法律依據」，因為這兩塊油氣田屬於越南。

報道援引印度外交部官員的話說，「我們已經向中國做出了恰當的回復，這個事情將會在9月16日印度外交部長克里希納訪問越南時得到討論。」

「外交以外的資源」

《環球時報》星期五發表的社評言辭激烈，形容印度和越南合作開發南海油氣田的計劃是「印度對中國意志的一次試探」，是「想在東南亞及南海獲得類似美國的影響力」。

社評甚至警告說，如果印度繼續堅持自己的立場，中國「應動用其他外交資源、甚至外交以外的資源，還印度外交以清醒」。

社評還形容達賴喇嘛問題是中國的「大麻煩」，譴責印度是這個「大麻煩」的「直接參與者」，並要求印度數數「從克什米爾到北方邦，有多少個點可以讓中國很方便地表達對它的不滿」。