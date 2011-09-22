圖片版權 BBC World Service Image caption 鑒表者迴避了戴昂貴手表的最高級官員

《金融時報》報道說，中國主要的互聯網門戶網站關閉了一名鑒表者的博客，此人曾經通過照片判斷許多中國高官戴著價格昂貴的豪華手表。

網名為「花果山總書記」 的Daniel Wu是個手表迷。Daniel Wu通過一次偶然機會成為反腐名人，他在七月中國動車事故後發表的新聞照片中看到中國鐵道部長盛光祖腕戴一隻11,000美元的豪華手表。

他對《金融時報》記者說，他對盛光祖作了簡單的網絡搜索，然後發現盛光祖在不同場合戴了很多不同的手表。

33歲的Daniel Wu說，這個發現令他很震驚。於是他擴大了他的搜索範圍，把照片上比較其他官員的腕表同手表廣告照片中的手表作比較。

他在新浪網上的微博吸引了很多關注，他的粉絲數目很快從兩千上升到了兩萬。不過在上周末他的微博突然被關閉。

Daniel Wu說他開始執迷於這種鑒表活動。他說把他在管理自己的軟件公司以外的業餘時間都投入其中。

他強調說，戴豪華手表並不等於腐敗。但是中國官員沒有公開自己財產的壓力，他們戴的豪華手表價值相當於他們很多月的工資。所以許多人將他看作是反腐鬥士。

Daniel Wu最初關於鐵道部長盛光祖戴名表的帖子不久被新浪網的管理員刪除。新浪網管為當局監管2億多註冊微博用戶。盛光祖從未對此事發表過任何評論。Daniel Wu說，他揭露的100多名戴名表的官員當中只有3人同他聯繫過。

Daniel Wu說，他和網管都在測試彼此的底線，他認為雙方都達成了某種默契，即他對最豪華手表和最高級的官員不做任何評論，他可能會平安無事。不過上周新浪通知他當局加大了審查壓力。