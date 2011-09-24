圖片版權 AFP Image caption 達賴喇嘛並不急於就轉世靈童問題作出決斷，不過堅稱中國政府無權干涉。

流亡西藏精神領袖達賴喇嘛表示，他將在「90來歲時」就轉世靈童問題做出決定，並強調中國政府在這一問題上沒有發言權。

達賴喇嘛星期六（24日）在達蘭薩拉舉行的藏傳佛教四大教派會議時表示，他會在他身體和精神都健康的時候，確定下一世達賴喇嘛產生的「清晰規定」，避免出現懷疑和欺騙的可能。

此次會議是今年早些時候達賴喇嘛將政治權利移交給選舉產生的西藏流亡政府總理之後的第一次此類大會。

達賴喇嘛在周六發表的聲明中表示，不應該承認、接受任何人出於政治需要挑選的繼承人，其中包括中國。

達賴喇嘛過去已經多次在接受媒體採訪時表達對轉世的看法，但此次可以說是最為明確和清晰的一份公開聲明。

76歲的達賴喇嘛此前曾考慮是否結束達賴喇嘛轉世制度，或者在流亡藏人中選擇轉世靈童，也曾流露下一世達賴喇嘛由選舉產生的想法。

分析人士說，北京方面的態度一向是，肯定要參與選定下一屆達賴喇嘛。這可能也是達賴喇嘛考慮改變轉世靈童傳統做法的出發點。

中國堅持說，宗教傳統決定，達賴喇嘛的轉世靈童必須出生在中國控制的西藏地區。