中国成功发射“天宫一号”无人飞行器

2011年9月29日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 發射「天宮一號」是中國建設空間站的重要一步。

中國「天宮一號」無人飛行器北京時間周四（9月29日）晚上21時16分（格林尼治標凖時間13時16分）從甘肅酒泉衛星發射中心發射升空，為中國建設首個空間站邁出重要一步。

「天宮一號」是中國為建設自主的空間站而建造的目標飛行器。

中國國家主席胡錦濤、副主席習近平等領導人均在發射指揮中心現場觀看了這次發射。

按照北京當局的計劃，「天宮一號」進入預定軌道後，將先後與「神舟」八至十號飛船對接，最終建立中國自己的空間實驗室。

約一個月後，中國將發射無人的「神舟八號」和「天宮一號」對接。2012年將發射載人的「神舟九號」和「天宮一號」對接。

太空計劃

此前，BBC駐北京記者馬騰指出，中國通過航天計劃營造了空前的民族自豪感，這也被視為中國在國際間崛起的又一象徵。

美國憂思科學家聯盟中國項目經理庫拉茨基也認為，這是中國航天計劃所邁出的非常重要的一步。

中國雄心勃勃的航天計劃一直受到多方猜疑。在「天宮一號」發射前，中國國防部對外重申了北京反對太空軍備競賽的立場。