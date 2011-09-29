中国成功发射“天宫一号”无人飞行器
中國「天宮一號」無人飛行器北京時間周四（9月29日）晚上21時16分（格林尼治標凖時間13時16分）從甘肅酒泉衛星發射中心發射升空，為中國建設首個空間站邁出重要一步。
「天宮一號」是中國為建設自主的空間站而建造的目標飛行器。
中國國家主席胡錦濤、副主席習近平等領導人均在發射指揮中心現場觀看了這次發射。
按照北京當局的計劃，「天宮一號」進入預定軌道後，將先後與「神舟」八至十號飛船對接，最終建立中國自己的空間實驗室。
約一個月後，中國將發射無人的「神舟八號」和「天宮一號」對接。2012年將發射載人的「神舟九號」和「天宮一號」對接。
太空計劃
此前，BBC駐北京記者馬騰指出，中國通過航天計劃營造了空前的民族自豪感，這也被視為中國在國際間崛起的又一象徵。
美國憂思科學家聯盟中國項目經理庫拉茨基也認為，這是中國航天計劃所邁出的非常重要的一步。
中國雄心勃勃的航天計劃一直受到多方猜疑。在「天宮一號」發射前，中國國防部對外重申了北京反對太空軍備競賽的立場。
國防部新聞發言人耿雁生星期三（28日）說，中國一貫主張和平利用外空，而軍隊參與航天事業，既是世界各國的通行做法，也是航天事業高度風險性、高度嚴密性的客觀需要。