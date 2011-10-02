圖片版權 XINHUA Image caption 初步資料顯示，肇事客車並未超載。

中國湖北在「十一」黃金周首天發生客車墜落河流事故，當局稱共造成16人死亡、19人受傷。

興山縣政府星期天（10月2日）確認，事故中的司乘人員已全部找到。35名乘客中包括三名境外乘客，分別來自香港、澳門和文萊。

中新社引述湖北興山縣醫院外科主任醫生說，各傷者病情穩定，暫無生命危險。

星期六（1日）下午，一輛從荊州開往神龍架的雙層臥鋪客車途經湖北興山縣時衝開護欄，墜入三峽庫區支流香溪河。

縣政府稱事故原因仍在調查當中，而據公安部門通報，肇事司機供述事發地點交通情況不太擁擠，路面情況正常。

縣政府官員表示，出事車輛來自荊州九州旅行社，為荊州區管轄民運運輸企業，具有客運資格。該公司一輛客車於2008年7月在黃柏河大橋墜河，造成九人死亡。

中國剛剛開始了「十一」國慶節長假期，預料全國將有數億人次出行，一些媒體更將之與「春運」相提並論，長假期期間的出行安全一向備受關注。

中國全國假日旅遊部際協調會議辦公室要求湖北省假日辦繼續全力搶救傷員，迅速核實相關情況並及時上報。