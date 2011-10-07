Image caption 台灣三農日益問題嚴重

台灣政府的農委會官員因擔任競選連任的馬英九後援會幹部引起爭議，而被民進黨檢舉違反＂行政中立法＂，國民黨則說這是該黨人員疏失，這些官員事先並不知情。

據此一被揭露的國民黨農業後援會相關文件顯示，擔任馬英九競選後援會幹部的包括了農委會主委陳武雄及其它五名事務官。

陳武雄作為馬英九指派的內閣成員而支持馬英九雖並不令人意外，但據台灣法律的規定，公務人員在行政中立下不得兼任競選活動人員。

兩黨反應

民進黨前往監察院檢舉這些官員公然違反行政中立法，並表示希望司法單位也介入調查其是否違反公務人員的圖利罪。

國民黨方面則表示，這五名農委會的事務官是在事先不知情下，被國民黨的黨部承辦人員列名。

國民黨並說，他們被列為聯絡人，只是作為舉辦相關活動的咨商對象，而非輔選動員職務。

選舉議題

雖然台灣的三農問題日益嚴重，但農業問題目前並未成為總統選舉中的焦點，相對而言，國民黨近日就民進黨副總統參選人蘇嘉全以農舍名義興建＂豪宅＂進行了猛烈批評。

除了農委會外，民進黨最近提出批評的還包括了執行馬英九兩岸政策的陸委會，其在預算中編列逾億台幣用來宣傳，受到媒體的一種批評是其花納稅人來洗納稅人的腦。

陸委會對相關批評則表示，其宣傳費逐年增加是因推動大陸政策及兩岸協商業務大幅增長，為加強同社會大眾溝通，政策宣傳及溝通預算也相對調整。