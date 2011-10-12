圖片版權 Reuters Image caption 曾蔭權說一國兩制在香港得到成功實踐

香港特首曾蔭權星期三（10月12日）發佈施政報告稱，香港的經歷證明一國兩制切實可行，並已經在在香港成功實踐。

曾蔭權說香港主權移交之初，很多人對香港的未來抱懷疑態度。

但他說香港主權移交14年多來，市民對國家認同感大大提高，而香港也維護了自由、法治以及人權等核心價值。

這是將在明年卸任的曾蔭權任內最後一份施政報告，他在報告中大篇幅涉及民生話題。

針對房地產價格高企問題，曾蔭權宣佈香港將重新推出居屋計劃，以便中低收入家庭也能夠實現置業的夢想。

另外，曾蔭權還特別談及老齡問題。曾蔭權說，香港社會老齡化加劇，65歲以上人口在2030年將達總人口的四分之一。

他宣佈香港將增加對護養院等設施的撥款，並為65歲以上長者提供公交優惠。

另外，鑒於很多香港老人選擇返回內地養老，曾蔭權宣佈未來將允許這批長者在內地領取由香港政府發放的老齡津貼。

同時，為了舒緩通脹壓力，他宣佈香港將為所有公屋租戶代繳兩個月租金，並為領取綜援、老齡津貼和傷殘津貼的人士發放額外一個月的津貼。

約百名示威者星期三在香港立法會外進行示威，要求政府正視民生問題。