中共将召开六中全会讨论文化问题

2011年10月14日

圖像來源，BBC World Service 圖像加註文字， 中國領導人已經認識到中國社會的政治與文化多元性

中共十七屆六中全會星期六（15日）在北京召開，官方媒體說，會議將討論解決文化問題的政治途徑。

《中新社》引用中央黨校教授張希賢說，與發達國家相比，中國軟實力仍然偏弱，與中國GDP經濟水平不成正比。

他說，中國面臨如何處理官方主流文化、傳統母體文化和西方文化三者之間關係的問題。

控制媒體

但分析人士認為，這其實是讓中國的互聯網和媒體要為黨服務。

一些專家表示，此次為期四天的會議也是中國當局在面對日益增長的互聯網時代的挑戰，尤其是微博的興起，試圖討論如何能更好的控制傳媒的機會。

香港政治評論人士林和立說，中國文化改革的目的就是要確保它的媒體、公共宣傳機構、影視業以及互聯網等為共產黨服務，宣傳愛國主義以及民族主義。

他說，這實際上意味著更加嚴格控制所謂「言論自由」。

中國有大約5億網民，很多網民利用互聯網或微博獲取從官方媒體無法得到的信息。

美國布魯金斯學院李成教授在接受法新社採訪時表示，中國領導人已經認識到中國社會日益增加的政治與文化的多元性，以及社會媒體的強大力量。

因此，中共領導人面對這一重大挑戰，希望能找到某種對策和達成策略性的共識。

接班人問題

此次會議標誌著明年中共18大前中共領導人胡錦濤和溫家寶任期的最後一年。

外界普遍認為副主席習近平將成為胡錦濤的接班人，擔任中國國家主席的職位。

而中國副總理李克強則將接替溫家寶，出任國務院總理。

同時，還有9名政治局常委的職位也將在閉門會議中進行討價還價。