圖片版權 AP Image caption 象徵台灣財富的台北101大樓就是抗議的地點之一

台灣活躍人士仿效「佔領華爾街」活動，計劃星期六（15日）在台北最高建築台北101外面發起抗議貧富懸殊的活動。

組織者說，他們在社交網站Facebook上已經得到5000多人的支持，其中許多人表示將參次抗議活動，以表示對財富分配不均問題的不滿。

計劃參加周末抗議活動的人互相並不認識。BBC在台北的記者蕭靄君說，這在台灣不同尋常。

她說，台灣不是福利社會，人們的全靠自己的努力，但是，過去幾年台灣經濟發展的不平衡使包括中產階層在內的許多人都開始質疑台灣社會的公平。

台灣勞工權益組織說，台灣去年經濟增長達到10%，然而工人並沒有因此而受益。

同時，「佔領華爾街」活動的影響也擴展到香港。

香港民間團體「大學師生監察無良企業行動」希望利用人們對「佔領華爾街」活動的關注，來對美國蘋果電腦公司施加壓力。

該組織指責蘋果電腦公司的供應商在中國大陸剝削和壓榨工人。

「大學師生監察無良企業行動」呼籲人們周六下午到香港中環交易廣場舉行抗議。