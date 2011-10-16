少林寺否认有关方丈犯戒网络传言

2011年10月16日

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 網絡傳言稱釋永信犯戒，少林寺稱已報警

以武術名聞全球的中國名剎少林寺在官方網站發表聲明，徵集少林寺方丈釋永信「犯戒」的確鑿證據。

這一罕見的做法背後是近日中國互聯網出現的有關釋永信的網絡傳言。

傳言稱釋永信包養一名北大女學生並育有一子，目前這對母子居住在德國。

有關傳言聲稱是少林弟子爆料，還說釋永信曾與某明星有染。

傳言還說，釋永信在海外有至少30億美元存款，在美國和德國都有別墅。

起訴

少林寺星期四（10月13日）在其網站發佈《少林寺關於網絡謠言的聲明》，稱有關傳言「完全是天方夜譚，是無中生有、惡意編造的誹謗」。

聲明說：「網絡謠言對釋永信方丈的聲譽造成了惡劣影響，對禪宗祖庭少林寺的名譽及少林僧團的形像亦造成了巨大損害。」

「少林僧團對此唯有及時向執法機關報案、訴諸法律途徑。」。

少林寺還表示將請「上級相關主管部門」派調查人員到少林寺取證，「將少林寺和永信方丈的真實情況告知社會」。

懸賞

聲明懸賞呼籲民眾提供兩類信息，一是能夠證明釋永信如傳言中所講違法、犯戒的證據，二是有關製造和散佈謠言者的消息。

聲明歡迎掌握釋永信「任何不法、犯戒等確鑿證據」的人向少林寺僧團舉報，並承諾會進行處理和告知公眾。

同時，聲明也懸賞五萬元人民幣懸賞有關謠言製造者的身份信息。

聲明還說，如果製造和傳播謠言者僅是因「出於不同見解、發洩不滿情緒」而做出有關行為，少林寺會邀請他們中部分人到寺內實地調查和體驗，並會聽取他們的批評意見和建議。

聲明說：「少林寺歡迎各界人士的批評、建議，但倡導讓證據說話，而非只是捕風捉影、盲目炒作；鼓勵諸惡莫作、眾善奉行、文明健康的社會風氣，而非自造惡業、人人自危。」

中國互聯網社區近年來多次出現關於少林寺方丈釋永信的負面傳言。