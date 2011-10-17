普京：中国是战略伙伴不是威胁

2011年10月17日

圖像來源，AP 圖像加註文字， 普京表示不會與中國爭奪在國際上的領導地位。

俄國總理普京把中國稱為「戰略伙伴」，並否認中國對俄國構成威脅。

他是在接受俄羅斯三家主要電視台台長採訪時說這番話的。

採訪的筆錄星期一（10月17日）發表在總理官方網站上。

普京說，和中國不同，俄羅斯並不謀求在全球佔據領導地位。

他說，「我對那些想用中國威脅來嚇唬我們的西方伙伴說過多次，無論東西伯利亞以及遠東的礦藏多麼豐富，這都不是世界各國爭奪的目標。各國主要競爭的是在全球的領導地位。」

普京指出，「俄羅斯不希望與中國爭。中國有其它的競爭對手，讓他們自己解決。」

他說，中國是可靠的合作伙伴，「我們可以看到中國領導層以及人民凖備好並有意願與我們建立很友好的鄰國關係，並在一些複雜的問題上做出妥協。」

他表示，「我們可以看到這些意願，對於我們來說，也希望相應做出類似的舉動。基本上說我們已經找到了共同點，我也確定會在未來繼續這麼做。」

普京上星期訪問了中國。這是他宣佈將在2012年再次競選總統後首次出國訪問。

在接受俄國電視台採訪中，普京還為再次競選總統的決定進行了辯護。

他警告說，俄國如果沒有他，很可能會回到上個世界90年代的經濟動亂。