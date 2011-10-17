圖片版權 Xinhua Image caption 很多網友表示，這個事件反映社會良心喪失，集體冷血。

廣東佛山市數日前一女童遭車輛碾壓受重創。閉路電視錄像顯示當時有十幾個人路過事故現場，但無一人出手相救。

錄像顯示的路人冷漠令人震驚，在中國網絡引起了強烈的反響。很多網友在指責社會良心喪失，集體冷血的同時，拷問中國社會究竟出了什麼問題。

事故在10月13日下午5點半左右發生在佛山黃岐的廣佛五金城，當時一輛麵包車撞倒2歲女童後逃逸，路過者無人相救。隨後第二輛車從女童身上碾過。

錄像顯示在7分鐘內共有18人路過，無一人出手相救或報警。最後是一位撿垃圾的婦女將受傷女童扶起並且呼救。

「幸福廣東」

中國網民紛紛發帖質問那十幾個路人是誰？他們為什麼見死不救？出事後為什麼又保持沉默，不提供破案線索？有網友說，司機該死，卻遠比不上漠然的路人們更讓人憤怒。

記者找到了58歲的撿垃圾的婦女陳賢妹。陳賢妹說，當時下著大雨，她看到奄奄一息的女童，下意識過去救人。面對記者的提問，她說，「這事很平常」。

有評論說，這件事是對廣東當局提出的所謂「幸福廣東」的莫大諷刺。廣東省政府強調不純粹追求GDP增長，而要建設以人為本，建設全面的幸福體系。

還有人撰文說，這件事再次說明了現在富裕起來的廣東仍然是精神文明的沙漠。 文章說，唯一見死相救的偏偏是個無資格入戶廣東，被排除在幸福廣東人之外的撿垃圾的婦女。

南京彭宇案

有網友指出，社會風氣敗壞和2007年南京彭宇案的法官以及一些司法專家有關，他們的判決幫助誣陷好人的南京老太，讓救人者彭宇付出代價。他們認為那次判決助長了社會冷漠的旁觀行為。

有人認為這並不反映冷血不冷血的問題，而是社會出了嚴重的問題。在現在的中國，「多一事不如少一事，多一事很可能就是倒大霉的事，這樣的前車之鑒實在太多了，每一個個人就是在這樣的耳聞目睹中默默進化著的，沒有誰比別人更有資格指責他人。」

還有人指出中國法律不合理之處。他們說雖然應該懲罰兇手，但任由一個小孩到處亂跑的父母也應該負責。他們說，要是在美國這樣的父母肯定要進監獄的。

廣州的心理專家分析說，中國社會人與人之間卻乏信任；另外助人為樂得不到社會應有的承認，所以才有如此多「見死不救」的事情。還有復旦大學社會學專家建議，要將生死教育納入教育體系，讓人們從小養成愛憐生命的意識。